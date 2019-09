Messi sobre Neymar: "No sé si el Barca hizo todo para ficharlo"

No es el comienzo de temporada que Lionel Messi hubiera soñado. Lleva varias semanas lesionado y todavía no ha podido jugar de forma oficial con el FC Barcelona esta campaña. Se lo ha visto en distintas situaciones, como en sus entrenamientos diferenciados o en la gala del sorteo de la UEFA Champions League, pero aún no se ha debutado con su club a nivel competitivo y todo el mundo del fútbol está pendiente de su regreso.

Mientras tanto, el astro argentino ha concedido una extensa y profunda entrevista al diario SPORT en la que revela varios de los misterios que se han generado por su inactividad.

Un larga charla en la que ha hablado sobre el grado de su lesión, su compromiso con el Barça, su rol en el frustrado fichaje de Neymar, la influencia en las decisiones de la directiva. Pero no solamente de la esfera azulgrana. También de su vida privada, del amor por Antonela y sus hijos, de los costos que trae la fama, y la de su cena pendiente con Cristiano Ronaldo.

Uno de las grandes frustraciones que ha tenido Lionel Messi en este inicio de temporada, además de su lesión en el sóleo, fue el fallido fichaje de Neymar por el Barcelona.

"Para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos", explicó el crack argentino, quien dijo que "no tenía mucha información de cómo iban la negociaciones" pero que tuvo diálogos con el jugador brasileño y sabía de sus intenciones de regresar a Cataluña.

"No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores. Nunca son fáciles estas negociaciones", comentó Messi.

Sobre su influencia dentro la negociación, Messi negó que el pedido de traer a la estrella brasileña del PSG haya sido suyo y también desmintió sentirse "decepcionado" por no haberse concretado el traspaso.

"Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos que Ney podía venir, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no para que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con Griezmann o de otros jugadores que han venido y otros que no han llegado a venir. Él (Neymar) estaba muy ilusionado en salir y de venir al Barcelona. No estoy decepcionado. Simplemente, me hubiera gustado volver a jugar con él. Nada más", sentenció Leo.