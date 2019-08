Sarri se pierde las dos primeras fechas del Calcio por neumonía

Maurizio Sarri no se podrá sentar en el banquillo de la Juventus en su estreno liguero al no recuperarse de una neumonía. La ‘Vecchia Signora’ emitió este jueves un comunicado en el que confirmó que el técnico no podrá estar con el equipo durante las dos primeras jornadas de la Serie A.

“Maurizio Sarri ha pasado nuevas pruebas médicas, que han confirmado su evolución clínica positiva. Para recuperarse completamente de la neumonía que le ha tenido ingresado estos últimos días, el entrenador no estará en el banquillo los dos primeros partidos de la Serie A”, anunció el club ‘bianconero’.

Durante la ausencia de Sarri, tomará las riendas del equipo su segundo, Giovanni Martusciello, aunque comparecerá hoy ante los medios en la rueda de prensa previa al duelo con el Parma el director deportivo Pavel Nedved.