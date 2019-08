Cifuente: "Dicen que me parezco mucho a Noboa y eso me llena de orgullo"

Un sueño hecho realidad es como lo califica José Cifuente a su convocatoria a la selección ecuatoriana de mayores, para los próximos amistosos en septiembre.

Cifuente quien brilló tanto en el Sudamericano como en el Mundial sub 20 con Ecuador, contó su alegría: "Muy contento por poder vestir la camiseta de la selección, porque todo futbolista aspira a esto, pasó tan rápido la noticia de ser convocado, pero me siento realmente feliz por este paso".

"Pude conversar con Jhon (Espinoza) sobre lo emocionados que estabamos con la convocatoria de Ecuador", continuó el '8' ecuatoriano.

Profundizando sobre su posición, Cifuente aparece como el heredero de Cristhian Noboa, pero mantiene las distancias debido a lo que ya han hecho otros mediocentros. "Dicen que me parezco mucho a Noboa, pero cada uno tiene su juego distinto, y eso me llena de orgullo, porque hace años los veía jugar en la selección, y quería estar en ese puesto, estar ahí junto a Noboa u otro".

Previo a su llamado a la 'Tri', el contexto era otro, la alegría era frustración, y la confianza era impotencia debido a que no pudo fichar por el Manchester City, club inglés que estuvo interesado en sus servicios, y esto lo llevó a desahogarse en sus redes sociales: "En ese momento fue algo muy difícil para mí, en poder comprenderlo, pero tengo la esperanza de poder salir en un futuro".

¿Hubo algún llamado de atención ante sus declaraciones? "No hablé con ninguno de los directivos de América ni de U. Católica, no pasó a mayores".

Para finalizar, ¿ya pudo hablar con Jorge Célico, entrenador interino de la 'Tri' sobre su convocatoria? "No he hablado con Célico, pero me llevo muy bien con él, es una persona que me ha marcado mucho tanto en mi carrera como en lo personal, es alguien que te da un consejo, y que te da un consejo para sacarte de la tristeza".