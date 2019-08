Noboa es nuevo jugador del FC Sochi de Rusia

El mediocampista ecuatoriano, Christian Noboa tiene nuevo club en el fútbol ruso, así lo dio a conocer el propio Zenit quien por medio de sus redes sociales, confirmó la venta del 'tricolor' a las filas del FC Sochi por $500 mil dólares a cambio de dos años.

Noboa de 34 años, apenas jugó 22 partidos en la pasada temporada, debido a una grave leión sufrida a mediados de la campaña pasada. A pesar de aquella limitancia, Noboa se recuperó y fue clave en el título nacional del país europeo.

Por su parte, el FC Sochi lleva cuatro jornadas disputando la Premier League de Rusia, sin poder conocer los 3 puntos.

Cabe recordar que Noboa ha militado en varios equipos rusos, como el Rubín Kazán, Dinamo de Moscú, FC Rostov, y finalmente el Zenit.

Christian Noboa is making the move to Sochi. All the best Chris!



https://t.co/2VYJTf1l3O pic.twitter.com/W2sRtGkYZi

— FC Zenit in English (@fczenit_en) August 5, 2019