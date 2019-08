Nicolás Villalba es un gamer argentino de 21 años, y representó al Basilea FC de Suiza en la competencia más importante del planeta, organizada por la misma FIFA: la FIFA eWorld Cup.

Villalba jugó este domingo la final de PlayStation 4 en Londres ante el alemán MoAuba, quien se había llevado el primer partido por 4-1.

El duelo que era a favor del alemán, estaba 5-2 en donde el argentino perdía en el global a falta de 40 minutos para el cierre de la llave, pero el jugador albiceleste se levantó de forma sensacional y lo empató en el 93 para llevar las cosas al alargue. Finalmente, cayó por penales por 4-3.

Nail-biting stuff here at the #FIFAeWorldCup @Nicolas99fc pulls one back to make it 5-3 on aggregate! pic.twitter.com/rL8DYPcMwe

— FIFA eWorld Cup (@FIFAeWorldCup) August 4, 2019