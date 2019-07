Gabriel Arias: "No tuve mi mejor Copa América"

Gabriel Arias regresó a los entrenamientos de Racing rumbo al comienzo de la Superliga donde buscará volver a levantar esta copa después de su paso por la Copa América defendiendo los colores de la Selección de Chile.

El arquero tuvo un momento difícil en medio del torneo continental debido a que algunos hinchas lo empezaron a amenazar de muerte después de los errores que cometió en el partido de la semifinal frente a Perú. "Puede ser que por haber nacido en Argentina se me critique un poco más en Chile, pero al hacer la autocrítica se que no fue mi mejor actuación. Sinceramente cuando tome la decisión de jugar para Chile lo hice de corazón. Yo me pongo la camiseta roja e intento dar lo mejor", afirmó. Sin embargo, Arias tuvo que cerrar sus redes sociales debido a la cantidad de mensajes negativos que recibía no solo hacia su persona, sino también hacia su hijo de cuatro años. "Uno es grande y entiende que son las reglas del juego, pero se metieron con mi nene que no tiene nada que ver", explicó.

Además, ya pensando en Racing, comentó que está muy contento por el plantel que defenderá el título local debido a que no hubo demasiadas bajas y las incorporaciones son de gran calidad. David Barbona, firmó por cuatro años, y Matías Rojas, de Defensa y Justicia, son las dos incorporaciones. Mientras que quienes se fueron son Renzo Saravia al Porto y Guillermo 'Pol' Fernandez a Cruz Azul. "Se mantuvo una base importante y, con los que llegaron, hay un Racing todavía más completo que el año pasado", destacó.