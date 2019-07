Dani Alves estaría interesado en fichar por el Arsenal

La figura de Brasil en la Copa América 2019, Dani Alves, estaría en la mira de tres de los equipos más importantes de la Premier League para la siguiente temporada.

Manchester City, Tottenham y Arsenal, estarían interesados en el lateral de la selección brasileña. Pero, según informa The Sun, los 'gunners' serían el destino que más le llama la atención al jugador.

También, aseguran que Alves está dispuesto a bajarse el sueldo a 200.000 libras a la semana, 30.000 menos de lo que ganaba a la semana en el Paris Saint Germain. El lateral no renovó su contrato con el club francés.

Unai Emery, entrenador del Arsenal, le habría comunicado a la directiva del club londinense que fichen al futbolista de 36 años en este mercado de pases.

