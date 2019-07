Flamengo se refuerza previo al duelo con Emelec

El Flamengo anunció el fichaje del central Pablo Marí para lo que resta de la temporada.

Marí es un defensor español que llega procedente del Deportivo La Coruña aunque su pase pertenecía al Manchester City.

El jugador de 25 años mostró su alegría de formar parte del conjunto brasileño. "Es un orgullo y una alegría poder defender este club gigantesco. Daré todo para estar a la altura y hacer feliz a esta enorme hinchada", escribió en su cuenta Twitter.

El 'Fla' sigue con vida en la Copa Brasil y en la Libertadores, donde enfrentará a Emelec a finales de este mes.

Mira el anuncio oficial:

Tem novidade no Mengão. O zagueiro espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado junto ao Manchester City e assinou contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Seja bem-vindo! Muito sucesso com o Manto Sagrado! #CRF pic.twitter.com/5p0YMDXrY7

— Flamengo (@Flamengo) 11 de julio de 2019