Atlético de Madrid presenta a Joao Félix como su nueva figura

La era Joao Félix ya ha comenzado. El portugués fue presentado como nuevo jugador del Atlético tras llevar a cabo su primer entrenamiento en Los Ángeles de San Rafael. Con '19' años se convierte en el fichaje más caro de la historia del club y portará el dorsal '7', que durante las últimas cinco temporadas había sido propiedad de Griezmann.

¿Cómo ha sido su primer día?

Me han acogido muy bien, me han querido integrar en el grupo, he sido muy bien recibido y espero seguir así.

Es el portugués más caro...

El tema de las cantidades no le presto atención, sólo quiero hacerlo lo mejor posible para ayudar.

¿Le pidió consejo a Cristiano?

Es un gran jugador, actualmente es el mejor del mundo y quizás de siempre. En la selección me hablaba de Madrid, le gustaba mucho la ciudad y yo estoy aquí para hacer mi historia y ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo soy Joao Félix.

Se va Griezmann, ¿Tendrá presión?

Yo desconecto de eso. A veces se escuchan cosas buenas, otras malas y no me centro en eso, sólo quiero dar lo mejor de mí para sacar lo mejor del equipo.