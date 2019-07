El recibimiento de Cruzeiro a la selección argentina

Lucas Romero y Ariel Cabral son dos ex jugadores de Vélez que juegan en Cruzeiro. Este lunes por la tarde, cuando la selección argentina fue a entrenarse al predio del club, Toca da Raposa 2, ellos le dieron la recepción a la Selección, en especial a Lionel Messi, a quien le entregaron regalos, entre ellos un muñeco con la mascota del

Además, en el vestuario había camisetas del equipo azul con los apellidos de los jugadores argentinos. Un gesto del club, similar al de Fluminense la semana pasada, que encontró una buena recepción de los jugadores de la Selección.

Com corredor de taças e um vestiário personalizado com mantos celestes e caricaturas dos jogadores, o Maior de Minas, representado pelo presidente, Wagner Pires, e pelos atletas @lucas_romero29 e Ariel Cabral deseja boas-vindas à delegação Argentina na Toca 2. @_vinniciussilva pic.twitter.com/XY6ZwG6Tv0

O @lucas_romero29, em nome do Clube, presenteou Messi com um kit do #Cruzeiro para a sua família.



A @afa encerra sua preparação para o confronto com o Brasil aqui na Toca da Raposa 2. pic.twitter.com/PiQ4CdZ8B7

