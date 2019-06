Kroos: "La salida de Cristiano nos hizo felices a todos"

Toni Kroos en diálogo con Sportbild afirmó que la salida de Cristiano Ronaldo de Real Madrid fue una buena noticia para todos los otros jugadores que se quedaron en España para defender la camiseta blanca.

"Sería raro si no extrañara a alguien como Cristiano, que ha decidido tantos partidos con sus objetivos. Su traspaso, sin embargo, hizo felices a todos. Quería una nueva experiencia y el Madrid ganó mucho dinero", declaró el mediocampista alemán un año después del traspaso de CR7 a la Juventus por más de 115 millones de dólares. En esta temporada sin el crack portugués, el Merengue no consiguió ningún título y todavía no encuentra quien pueda suplir su ausencia, aunque ya tiene el pase de Eden Hazard, quien llega a reemplazarlo.

Además, Kroos desmintió que su futuro este cerca de Manchester City de Pep Guardiola, aunque reconoció que conversan asiduamente: "Nuestras charlas nunca fueron sobre si voy al City o no, cero. Puedo refutar estos rumores".