En la jornada de este viernes, la Selección de Ecuador Sub-20 logró conseguir el tercer puesto al derrotar 1-0 a Italia en el Mundial de Polonia.

Debito a esto, la FIFA utilizó su cuenta Twitter para felicita a la Mini Tri por lo conseguido gracias al tanto de Richard Mina en el tiempo complementario.

@FEFecuador are your #U20WC bronze medal winners after Richard Mina's goal in extra time

— FIFA.com (@FIFAcom) June 14, 2019