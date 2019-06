Definidos los cuartos de final del Mundial Sub-20

Los ocho equipos presentes en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Polonia son: Colombia, Ucrania, Italia, Malí, Estados Unidos, Ecuador, Corea del Sur y Senegal.

Esta instancia comenzará el próximo viernes 7 de junio con los duelos de Colombia vs. Ucrania e Italia vs. Malí. Al día siguiente, Estados Unidos vs. Ecuador y Corea del Sur vs. Senegal definirán a los restantes semifinalistas.

Malí sorprendió con un triunfo sobre Argentina en la definición por penales tras igualar el encuentro en el minuto final del alargue. De esta manera, el conjunto africano se medirá con Italia en los cuartos de final.

