La terrible enfermedad de Kim Kardashian

Devastada. Así quedó la celebritie Kim Kardashian al saber que el test de anticuerpos le dio positivo para la enfermedad de lupus y artritis reumatoide.

De acuerdo con medios internacionales como lanacion.com.ar, si bien el resultado podría ser un falso positivo, e incluso puede que ambas afecciones estén presentes en su sistema pero nunca se desarrollen, la noticia la derrumbó.

Esto es lo que se dio a conocer en la nueva temporada de “Keepin' Up With The Kardashians”, capítulo en el que rompe en llanto cuando su doctor le comunica los resultados.

En el episodio Kim explica que hace varios meses sufría distintos malestares. Primero pensaba que se trataba de un nuevo embarazo, pero luego de descartar esa posibilidad se hizo estudios específicos.

"Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando. Tengo las manos entumecidas, y mis muñecas comienzan a dolerme, pero definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos", cuenta la estrella a la cámara del programa.

En otra parte del show menciona que su doctor le dijo que sus síntomas eran compatibles con un cuadro de artritis reumatoide.

Pero el momento fatal llegó a través de la llamada donde su médico: "Kim, tus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoide".

De acuerdo con la publiación, el doctor le explicó que el resultado no significa que padezca alguna de las dos enfermedades, sino que demuestra que tiene los anticuerpos de ambas afecciones en su cuerpo, pero podrían estar "dormidos" y desarrollarse en el futuro, como también podrían mantener esa condición y no "despertarse".

La madre de Kim, Kris Jenner, y sus hermanas Khloé y Kylie la consolaron y le dijeron que se mantuviera fuerte hasta tener los resultados de las nuevas pruebas.

"Estoy muy nerviosa, no dejo de pensar en lo peor que pueda pasarme. Los próximos días van a ser un infierno, viviendo sin saber qué tengo, qué está pasando y cómo puedo curarme", decía mientras lloraba.