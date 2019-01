La romántica foto de actriz de Mi gorda bella con su novia

La actriz venezolana Marianela González, que interpretó a Pandora en la exitosa telenovela “Mi gorda bella” difundió a finales de 2018 una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra a su novia, la escritora Amalia Andrade.

En la romántica foto, la artista de 40 años besa a su pareja y adjunta un emocionante mensaje.

Foto: Instagram

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti”.

Su novia compartió la gráfica a través de su cuenta de Instagram con otro mensaje: “Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ‘Caramba esas muchachas sí se quieren’”.



Foto: Instagram