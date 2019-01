5 estrenos esperados para este 2019 en Netflix

La edición mexicana de la revista Vogue publicó una lista de los estrenos esperados para este 2019 pertenecientes a la plataforma Netflix.

A partir de enero series como: Carmen Sandiego, la segunda temporada de Sabrina, la tercera de Stanger Things o la última de Orange is The New Black son algunos de los títulos que quieren ver los fanáticos de la plataforma.

- Carmen Sandiego - Es una serie de animación que aspira a convertirse en uno de sus grandes títulos para el público infantil y juvenil. Cuenta las aventuras de una joven criminal, además de su historia y origen. Participan en esta producción Gina Rodriguez y Finn Wolfhard La serie se estrenará el 18 de enero.

Sabrina

La bruja adolescente regresa a la pantalla chica para terminar lo que comenzó en la temporada 1. Contrario a lo que muchos piensan, no se trata de la segunda temporada, sino de la segunda parte de la primera temporada. Según lo que pudimos apreciar en el trailer, podemos esperar a una Sabrina más sexy y audaz, abrazando su lado más oscuro. ¿Cuándo regresa? El 5 de abril.

Stranger Things

¿Estás listo para regresar a Hawkins? La serie que ha obsesionado al mundo entero regresa a mediados de este año. Por lo que hemos podido ver, la historia se desarrollará principalmente en el ‘Starcourt Mall’, continuando con los homenajes a la cultura pop de los 80’s. El querido casting habitual regresa a la pantalla y se suma a ellos Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke.

Unbreakable Kimmy Schmidt

En el 2018 se anunció que la cómica serie llegaría a su final. El episodio especial tendrá una hora de duración y será una mirada alternativa a la vida de Kimmy Schmidt. La historia girará alrededor de una sencilla premisa: ¿qué hubiera pasado si Kimmy nunca hubiera sido secuestrada en el bunker? Se estrena el 25 de enero y promete tantas risas como siempre.

Orange Is The New Black

¿Estás listo para regresar a Litchfield? En octubre se anunció que esta sería la temporada final de la serie que obsesionó al mundo entero. Aunque la temporada 6 terminó con Piper Chapman, la protagonista original, saliendo de prisión, el resto de los personajes continúa dentro. No sabemos mucho sobre qué pasará en la última temporada ni cuándo se estrenará, pero estamos listos para regresar a máxima seguridad y descubrirlo.