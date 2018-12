"Friends" en Netflix: ¿cuánto le cuesta al servicio de "streaming" mantener la serie en su programación?

Cuando en los últimos días corrió el rumor de que Netflix no seguiría emitiendo la popular serie estadounidense 'Friends' el próximo año, sus fanáticos pusieron el grito en el cielo.

Los seguidores de la serie, ícono de la década de 1990, inundaron las redes sociales con mensajes quejándose de que su serie favorita ya no estaría disponible en el servicio de streaming.

Pero este lunes respiraron de nuevo cuando Netflix aseguró en su cuenta de Twitter que 'Friends' todavía estará disponible en Estados Unidos durante todo 2019.

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

— Netflix US (@netflix) 3 de diciembre de 2018