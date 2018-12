Juan Darthés niega acusación de violación

“No es verdad lo que se dijo, por Dios”. Estas fueron las primeras reacciones del actor Juan Darthés tras la denuncia realizada por Thelma Fardin, quien le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando era una adolescente en Nicaragua. Él aseguro que lo que ocurre es una “locura”.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme.

— Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Después de que Fardin hiciera público su caso, se supo que Darthés fue internado en el 'Sanatorio de la Trinidad' en San Isidro, Buenos Aires, porque se le subió la presión.

El medio el País reporta que el actor recibió manifestaciones en su contra por parte de sus vecinos, quienes le han pedido que se vaya a vivir a otro lugar, por lo que Darthés permanece recluído en su casa.

Macri se pronuncia

La conmoción social que generó en Argentina la denuncia de Fardin repercutió en el poder político y hasta en el fútbol.

El presidente Mauricio Macri anunció el miércoles 12 de diciembre de 2018 en su cuenta de Twitter que “por respeto a la denuncia” de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés el gobierno resolvió “levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte”.

“El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, señaló.

Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018

Darthés, un famoso actor de series televisivas, participó en 2016 de un aviso del Ministerio de Desarrollo Social en el que junto a colegas pedía a las víctimas de la violencia de género que llamasen a la línea de asistencia contra ese tipo de delitos. El actor afirmó en esa grabación que las mujeres deben denunciar todo tipo de agresiones, incluidos insultos.

Fardin hizo pública su denuncia contra Darthés en un acto organizado la víspera en Buenos Aires en el que estuvo acompañada por decenas de famosas actrices que cuestionaron el abuso del poder machista en la industria del espectáculo. El apoyo que le brindaron a la joven actriz fue una suerte de reproducción del movimiento “Me too” (Yo también) que nació en Estados Unidos en 2017 a partir de las denuncias de abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

Fardin explicó que días atrás radicó la acusación contra su colega ante la justicia de Nicaragua donde, según afirmó, fue violada por Darthés cuando tenía 16 años y él 45 mientras ambos participaban de una gira para promocionar la famosa serie de televisión “Patito feo”.

Los escabrosos detalles que dio Fardin -hoy de 25 años- generaron una ola de indignación en las redes sociales: artistas, escritores, políticos y periodistas se solidarizaron con la joven.

Durante una sesión del Senado, las legisladoras colocaron en sus bancas el cartel “Mirá como nos ponemos”, la consigna que idearon las actrices para repudiar a Darthés, quien según el relato de su víctima le había dicho ‘mira cómo me ponés’ cuando la forzó a tocarle el miembro erecto antes de violarla.

“Esta gravísima denuncia pública nos hace decir a todas las mujeres argentinas que seremos y somos solidarias con todas aquellas víctimas de la violencia”, afirmó la senadora María Magdalena Obarda, del Frente Progresista. “Violencia es lo que le pasó a Thelma, es el abuso sexual, violencia es de tantas formas, verbal, simbólica, institucional, laboral, económica... Por Thelma y todas aquellas mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, no nos callamos más”.

En caso también tuvo repercusión en el fútbol, considerado un ámbito machista. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en su cuenta oficial de Twitter que “No es no”, consigna que fue repetida por otros clubes de primera división en la misma red social.

Su abogado Fernando Burlando dijo el miércoles a periodistas que el actor “debería estar a derecho inmediatamente y presentarse ante la fiscalía de Nicaragua porque no es algo menor” la denuncia en su contra. El letrado aclaró que todavía no ha decidido la representación legal del actor en este caso.

“El relato (de Fardin) es tremendo. Me parece difícil no creer semjante relato de una criatura que tuvo que pasar por eso. Tengo que hablar con Juan personalmente y más profundamente. Ahí veré lo que me dice, pero en lo poco que hablamos él me dice que eso no ocurrió”, dijo el abogado a un canal argentino y aseveró que necesita repasar los hechos para adoptar una postura.

En tanto, la Asociación Argentina de Actores anunció la suspensión de la condición de afiliado de Darthés a esa entidad “por inconducta notoria”.

Fardin denunció que Darthés la violó una noche en el hotel donde se alojaba el elenco de “Patito feo”, una serie muy exitosa en América y España.

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, anunció que está en conversaciones con el gobierno de Nicaragua “para ayudar a Thelma” Fardin.

Otras tres actrices argentinas afirmaron haber sido víctimas de acoso o abuso por parte de Darthés.

Las artistas que respaldaron a Fardin sostienen que son “ignoradas” cuando exponen los abusos que sufren y que su palabra es puesta en duda “sistemáticamente” mientras “el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad”.

Según una encuesta del sindicato de actores argentinos, el 66% de los intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso o abuso sexual en ejercicio de la profesión.

“La cuento porque aunque me dé miedo exponerme a todo lo que viene por hablar, sé que es más caro el precio de callar”, manifestó Fardin el miércoles en Twitter. “Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido. Ojalá te haga preguntarte si alguna vez te dijeron ‘no’ pero insististe. Ojalá no le pase a nadie más”.