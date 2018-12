Actriz de Patito Feo revela que fue violada en 2009

El colectivo de Actrices Argentinas denunció este martes al actor Juan Darthés por la presunta violación de Thelma Fardin, su compañera en Patito Feo.

De acuerdo con la organización, Darthés habría violado a Fardin en 2009 cuando se encontraban en una gira de la telenovela en Nicaragua. En ese entonces la joven tenía 16 años e interpretaba a Josefina Beltrán, mientras que el actor encarnaba a Leandro Díaz Rivarola, el papá de la protagonista.

Thelma Fardin y Laura Esquivel en Patito Feo. Foto: Internet.

Darthés como Leandro Díaz Rivarola. Foto: Internet.

En un video expuesto en redes sociales, Fardin detalla qué fue lo que ocurrió:

"Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante hasta que unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí (...) El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: 'Mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección", narró Fardin.

"Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije 'tus hijos tienen mi edad', pero no le importó”, revela la actriz que nació en Bariloche e inició a los 6 años su carrera en la actuación.

Y continuó con su relato. “Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar”, razonó la joven para explicar por qué decidió contar este episodio.

Durante la rueda de prensa en la que se expuso el video de Fardim, estuvieron varias actrices, entre ellas Griselda Siciliani, que actuó en la misma serie (era la mamá de "Patito") junto a Darthés.

El video de Fardin contando su experiencia se ha viralizado en redes sociales. Foto: Captura Video.

Fardin durante un encuentro con el colectivo de Actrices Argentinas. Foto: Tomda de El Clarín.

Según dijo Fardin a la prensa argentina, viajó a Nicaragua la semana pasada y “confirmó que está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género”.

El caso se dio a conocer a raíz de que una abogada abandonara la defensa de Darthés en la causa iniciada contra Calu Rivero. A la modelo se la acusó de calumnias e injurias tras contar que el actor la acosó sexualmente.

