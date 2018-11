Jefferson Montero explica porque no pudo rendir en su mejor nivel

El volante Jefferson Montero reconoció que no estaba en su mejor estado físico para el partido ante Perú y por eso fue sustituido en el primer tiempo.

"Primero está la persona y luego el jugador. Lo que he pasado en estos 4 días no ha sido fácil, los viajes poco dormir, mucho estrés. Creo que me pasó factura el cansancio de todo lo que he vivido", dijo en entrevista con radio Huancavilca sobre su viaje a Ecuador para poder estar en el sepelio de su abuelo.

Hay que recordar que Montero fue titular ante los peruanos, pero salió al minuto 32 para dar paso a Ayrton Preciado.

Tras aclarar eso, 'turbina' se enfocó en la actualidad de la selección ecuatoriana y cómo ha encajado Hernán Darío Gómez en la misma.

"El profe ha conformado un grupo fabuloso. Lo de antes ya es historia, ahora tenemos a un entrenador que ya nos ha llevado a un Mundial y ahora quiere hacer lo mismo", explicó.

"Ahora estamos bien, somos una familia, ya vieron lo que pasó en el hotel, se ha recuperado lo que habíamos hemos perdido", sentenció.