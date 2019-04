Aumenta riesgo de ciberataques en Ecuador

Tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de dar por terminado el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange , y su detención por parte de la Policía británica, el riesgo de ciberataques aumenta.

Así lo indicó el jueves 11 de abril de 2019 el experto en seguridad informática, Carlos Romero.

“Las infraestructuras tecnológicas están sometidas a ataques cibernéticos permanentemente. Con este hecho político que se ha producido, la probabilidad de que los sistemas que están expuestos a internet en el Ecuador sufran un ataque ha subido”, manifestó.

Romero recomienda al Gobierno de Lenín Moreno “establecer una política de análisis de vulnerabilidades de los sistemas informáticos de los sistemas más críticos: sectores estratégicos, sistema financiero”.

En la mañana del jueves, la ministra Romo se refirió a intromisiones del australiano y de WikiLeaks en asuntos de política interna del Ecuador. Dijo que hay evidencia de que colaboraba en intentos de desestabilización en contra del régimen.

“Desde hace varios vive en el Ecuador uno de los miembros claves de WikiLeaks y persona cercana a Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno, Además, de la ubicación e identidad de dos hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador”, aseveró.

La funcionaria señaló que Ricardo Patiño, quien fue canciller en el gobierno de Rafael Correa, estaría involucrado.

“Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en 2 ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otras fechas coinciden de manera cercana y también a España. La última pista la tuvimos a fines de febrero de 2019 cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela”.

Horas después, también en rueda de prensa, Patiño se defendió ante esta acusación. “Yo no conozco a ningún hacker ruso. A los pocos señores rusos que conozco es al presidente Putin. En mi vida no los he visto, peor a un hacker”.