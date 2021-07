¿Qué pasa con... el Clásico del Astillero?

¿Cómo nació esta leyenda deportiva que une a Barcelona y Emelec? ¿Sabían que ambos clubes fueron fundados por extranjeros?

Era 1925, 31 jóvenes entusiastas, la mayoría españoles residentes en Guayaquil e hinchas del Barcelona de Cataluña, en Europa, se reunían a diario en las calles Eloy Alfaro y Francisco de Marcos, en pleno barrio del Astillero. A ellos los conocían como "la gallada de la modelo”. El 1 de mayo de ese año decidieron fundar allí al Barcelona Sporting Club. No tenían una sede, esa esquina fue su sala de sesiones y unos meses después pudieron reunir jugadores y completar su primer equipo con camisetas negras y pantaloneta blanca, pero, uno de sus socios Alberto Marcha trajo desde España nuevos uniformes con los colores rojo y amarillo, lo demás es historia.

Pasemos a la otra orilla, también en el barrio del Astillero, pero el 9 de abril de 1929 se fundó el Club Sport Emelec, ¿De dónde nace este nombre? un estadounidense, George Capwell, integraba la Superintendencia de la ya extinta Empresa Eléctrica del Ecuador, EMELEC, allí le nació una idea que los trabajadores de esa compañía hagan deporte y planeó la creación de su propio equipo, al poco tiempo y junto a otros dirigentes ecuatorianos dieron vida oficial a este legendario equipo.

Dejemos las camisetas de lado. Se trata del partido más llamativo del Ecuador, la revista británica especializada en fútbol, Four Four Two, ubica al Clásico del Astillero entre los 50 más grandes e influyentes en el mundo deportivo. Una publicación de la FIFA se refiere a este partido como "un sentimiento generalizado y que ningún duelo ecuatoriano se compara al de estos dos equipos".

Los canarios contra los eléctricos, los toreros contra el Bombillo, o como usted prefiera decirles, se han convertido en una pasión que traspasa fronteras y generan sensaciones que sólo el rey de los deportes puede explicar.

Barcelona ha logrado 16 títulos nacionales y Emelec le sigue los pasos de cerca con 14 coronas locales. Solo en una ocasión ambos se enfrentaron en una final, fue en 1964 en el partido de definición del torneo de Asoguayas, ganó el Ballet Azul, y otra final nacional en 2014 en la que también triunfó Emelec.

En victorias en Clásicos, el cuadro amarillo lleva la delantera con 73 ganados contra los 70 triunfos del Bombillo, ahora veamos qué pasará en este nuevo Clásico del Astillero.