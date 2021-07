Pérez: "Con la medalla de Richie, se abre una ventana para los demás atletas"

Con la medalla de oro ganada este sábado por el ciclista Richard Carapaz en Tokio, se abre una ventana para todo el equipo ecuatoriano, publicó este sábado Jefferson Pérez, el primer campeón olímpico con la bandera de Ecuador, en la prueba los 20 kilómetros marcha, en Atlanta 1996.

"Sííííí....campeón olímpico luego de 25 años, celebramos 25 años de la primera medalla con la segunda medalla de oro, con esto se abre una ventana para todo el equipo olímpico. Ecuador...sí podemos, vamos adelante Ecuador", señaló Pérez mientras saltaba de emoción desde su habitación en su ciudad natal, Cuenca, según se aprecia en un vídeo colgado en Youtube.

Es que como el mejor de los narradores de los acontecimientos más importantes, históricos del deporte o en general de un país, Pérez narró en vivo los últimos dos kilómetros que le faltaban a "La Locomotora del Carchi", como también le dicen a Carapaz desde el año 2019, cuando ganó también, de forma histórica, el Giro de Italia.

Jefferson Pérez inició así el vídeo que circula en sus redes sociales: "Qué emoción tan espectacular. Richie te debo una, espectacular".

El también ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de los mundiales de marcha desde juveniles hasta que se retiró, destacó "la determinación con la que él (Carapaz) se esta imponiendo....no lo van a alcanzar.....miren ese rostro de determinación, de coraje, por lo que nadie lo baja de ese podio".

Carapaz esta viviendo, probablemente, los tres años más exitosos de su vida: en 2019 ganó el Giro de Italia con el Movistar y se convirtió en el segundo latinoamericano en ganarlo, después del colombiano Nairo Quintana.

En septiembre de ese mismo año, se incorporó al equipo inglés Ineos, con el que participó en el 2020 en el Tour de Francia, en calidad de gregario del colombiano Egan Bernal. Tras lesionarse éste, Carapaz asumió el liderato dejando en alto el nombre de Ineos y en La Vuelta a España alcanzó el segundo puesto.

En junio de 2021 ganó el Tour de Suiza, la semana pasada obtuvo el tercer puesto en el Tour de Francia y seis días después, el anhelado oro olímpico en Tokio, por lo que 'La Locomotora del Carchi' se ha convertido en el único ciclista en subir al podio de las Tres Grandes Vueltas y ganar la medalla de oro olímpica en ruta (el español Miguel Indurain, quíntuple ganador del Tour y dos veces vencedor del Giro, fue segundo en la Vuelta a España del 91 y también es campeón olímpico -en Atlanta'96-, pero de contrarreloj) .

"Luego de 25 años Ecuador obtiene una segunda medalla de oro. Esto es nuestro país, esta es nuestra nación, esto es lo que somos, somos gente con mucho ñeque, con mucho coraje, que sí podemos lograrlo... bravooooo....vamos campeón", comentó Pérez.

"Solitario, señoras y señores", narraba Carapaz que, seguramente ha descubierto este una nueva profesión, narrar los grandes acontecimientos deportivos, "siiiiiii...campeón olímpico luego de 25 años, celebramos 25 años de la primera medalla, con la segunda medalla de oro, con esto se abre una ventana para todo el equipo olímpico. Ecuador sí podemos, vamos adelante Ecuador".

Mientras que Carapaz asegura: "He sido un deportista que he salido casi sin el apoyo. El país nunca creyó en mí, esto me pertenece y a las pocas personas que siempre me han apoyado".

Dijo que en Tokio, "junto a Jonathan (Narváez) estábamos solos, hemos tenido que buscar quién nos diera masaje, porque no teníamos, hemos tenido a gente del equipo (Ineos), aprovechando que de ellos estaban aquí 17 personas, vino mucha gente del staf de Inglaterra, también de Irlanda, entonces, le pedíamos ayuda, entonces son ellos los que realmente me han dado la mano cuando la necesité. Ahora solo queda disfrutar".

De su lado, el ministro de Deporte de Ecuador, Sebastián Palacios, que está en Japón escribió en Twitter: "De acuerdo con Richard Carapaz ¡Las cosas tienen que cambiar! Desde que llegamos estamos cerca de él. Si antes el deporte no era prioridad, ahora lo es. Si antes no tuvo apoyo, hoy estamos en deporte para cambiar las cosas y ser su mejor abasto!".

A ese mensaje, el gobernante Guillermo Lasso, en el poder hace dos meses, añadió: "El cambio ya empezó en DeporteEc. Es una prioridad acompañar a los deportistas ecuatorianos, en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando para brindar apoyo integral".