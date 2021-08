El Oro compartido uno de los momentos más emotivos de Tokio 2020

Durante toda su recuperación, el deportista italiano, recibió todo el apoyo de sus contrincantes, lo mismo en las competencias que participó, pero los resultados no eran alentadores.

El deportista catarí buscó hablar con él para darle ánimos. "Mutaz empezó a llamar a mi habitación y no se marchaba. Yo le insistía que se fuera, pero él insistió. Le dejé entrar, hablamos y lloré con él. Me calmó y me dijo lo que me tenía que decir", explica Tamberi en una carta abierta titulada 'Mi amigo Mutaz'.

Desde ahí los atletas tienen una gran amistad y compañerismo que lo demostraron en los Juegos Olímpicos de Tokyo, los dos cumplieron su sueño de ser los mejores del mundo en salto con altura y enviaron un mensaje al mundo.