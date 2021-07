Carapaz: "Esto me pertenece y a las pocas personas que siempre me han apoyado"

El ciclista Richard Carapaz se impulsó desde la carencia del ciclismo ecuatoriano, desde la falta de muchas cosas en su hogar, a lo máximo que puede aspirar un deportista: la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, esta vez, los de Tokio 2020.

Cuando Ecuador celebró la conquista de la primera medalla de oro, en los 20 kilómetros marcha, con el cuencano Jefferson Pérez, en Atlanta 1996, Carapaz apenas era un niño de tres años, y 25 años después ha sido el encargado de bañar nuevamente de oro a Ecuador.

De pocas palabras y de hablar pausado y bajito, Carapaz, forjó su grandeza en medio de la carencia, como también lo hizo Pérez, quien ayudaba a su madre en un mercado de su natal ciudad de Cuenca (sur), en la venta de legumbres y de periódicos.

A tal punto va la sencillez de Carapaz, que después del primer puesto de hoy entre sus primeras declaraciones dijo: "Saludos mijines, es algo que ni yo mismo me lo puedo creer", ante el pedido de un saludo para los ecuatorianos de parte de Sebastián Palacios, ministro del Deporte local.

En una entrevista con el portal okdiario.com hizo una declaración contando pormenores de lo ocurrido en la prueba de ruta corrida en Tokio y donde terminó en el primer lugar alcanzando el oro. Además fue crítico con la organización del equipo ecuatoriano.

Carapaz comentó: "He sido un deportista que he salido casi sin el apoyo. El país nunca creyó en mí, esto me pertenece y a las pocas personas que siempre me han apoyado".

Dijo que en Tokio, "junto a Jonathan (Narváez) estábamos solos, hemos tenido que buscar quién nos diera masaje, porque no teníamos, hemos tenido a gente del equipo (Ineos), aprovechando que de ellos estaban aquí 17 personas, vino mucha gente del staf de Inglaterra, también de Irlanda, entonces, le pedíamos ayuda, entonces son ellos los que realmente me han dado la mano cuando la necesité. Ahora solo queda disfrutar".

De su lado, el ministro de Deporte, Sebastián Palacios, que está en Japón escribió en Twitter: "De acuerdo con Richard Carapaz ¡Las cosas tienen que cambiar! Desde que llegamos estamos cerca de él. Si antes el deporte no era prioridad, ahora lo es. Si antes no tuvo apoyo, hoy estamos en deporte para cambiar las cosas y ser su mejor abasto!".

A ese mensaje, el gobernante Guillermo Lasso, en el poder hace dos meses, añadió: "El cambio ya empezó en DeporteEc. Es una prioridad acompañar a los deportistas ecuatorianos, en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando para brindar apoyo integral".