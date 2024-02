Hasta siempre, Nokia: HMD decide utilizar su propia marca en los nuevos dispositivos

Una de las empresas más importantes de la tecnología poco a poco está desapareciendo por la falta de innovación en los momentos adecuados. Nokia es mundialmente conocida por los resistentes de los productos, pero HMD Global, la empresa que se dedicaba a fabricar estos dispositivos, ha tomado la decisión de lanzar una marca propia, abandonando así a Nokia.

Este es un gran golpe para la empresa debido a que parece ser el fin de la carrera de los Nokia en los smartphones. En este panorama, a pesar de que se ha intentado implementar mejoras, la empresa presenta nuevas dificultades.

El problema de Nokia radica en que no supo adaptarse rápidamente a los smartphones, pero si bien no desaparecerá completamente debido a que HDM si seguirá colaborando con Nokia, ya no tendrán tanta presencia en los dispositivos.

Según medios internacionales, la decisión de HDM también fue influenciada por los comentarios de los usuarios de Nokia, ya que sienten que los productos ya no tienen el impacto deseado.

