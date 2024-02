El trabajo consistía en dar "like" a videos y enviar como comprobante una captura de pantalla. A cambio recibiría un pago a su cuenta bancaria.

"Me hicieron llegar la primera recompensa y me dijeron que sí encajaba para el trabajo. Me pasaron un canal de Telegram. Y ya no solo era yo, sino 500 participantes . Son grupos muy muy grandes", recuerda.

Pero no, le mandaron a su cuenta unos US$110. "Tenía como 1.900 [pesos] en la cuenta y regresé lo que había pedido prestado y me quedé como con 900".

Y optó por ya no seguir en el "empleo" ni reinvirtiendo las nuevas sumas que le indicaban. "Me insistían con un español mocho [mal escrito], traducido, que al menos les enviara la mitad", recuerda.

Las múltiples estafas

¿Cómo evitar las estafas?

"Lo que he visto es que a los más jóvenes no les importa si les roban la información. En redes sociales llegan a decir 'No importa, porque ya me dieron tanto dinero'. Lo que no saben es la cantidad de dinero que se puede obtener por unos datos”, añade.