Cómo rastrear la ubicación de una persona por WhatsApp

Para que esta herramienta funcione adecuadamente se necesita una buena conexión a internet y señal para que pueda ir transmitiendo cada lugar que vaya recorriendo la persona.

Si el usuario no está de acuerdo que usted tenga la ubicación, esta no va a poder ser enviada porque tiene que estar activa y además le va a estar mandando recordatorios al celular de que se está utilizando su ubicación mientras no está haciendo uso la aplicación de WhatsApp.

LEA: Así puedes configurar WhatsApp para no recibir mensajes fuera de la hora de trabajo