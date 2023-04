Claudia, la joven modelo creada por inteligencia artificial que ha engañando a miles de usuarios en OnlyFans

El asunto es que Claudia, una guapa joven de piel blanca, pelo negro y cuerpo curvilíneo, no existe en la vida real , sino que ha sido creada por un motor de inteligencia artificial llamado Stable Diffusion .

The Washington Post ha revelado el caso de Claudia, una modelo de 19 años que ha vendido fotos eróticas a través de la página web OnlyFans (un servicio de suscripción donde los usuarios pagan a los creadores, en su mayoría del sector del porno y el erotismo).

En particular, el aumento de la demanda de modelos y actores virtuales podría socavar la demanda de personas reales, lo que podría aumentar la desigualdad y la exclusión social.

Aunque algunos consumidores en línea pueden no preocuparse si las personas que ven son reales o no, este hecho representa un desafío ético para la sociedad.

El diario The Washington Post entrevistó a un creador digital de imágenes de IA, quien afirmó que la mayoría de las personas que ven este tipo de contenido no les importa si son reales o no.