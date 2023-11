También llegan adolescentes de 12 o 13 años que empiezan a ayudar en la cocina o que decidieron meterse donde no debían.

“En casa la utilizamos sin ninguna dificultad. Para cocinar lengua de vaca, alguna carne, frijoles”, dice. “Un uso adecuado no supone ningún riesgo”.

La opinión de que la olla a presión no debe dejar de ser utilizada es compartida por expertos.

“No hay nada que temer, porque su uso es seguro. Hay que recordar que la cocina esencialmente es un ambiente de riesgo, no se puede encender el fuego e ir a jugar con el celular”, añade la chef y profesora Zenir Dalla Costa.

Según los expertos, si se usa adecuadamente, la olla a presión no representa ningún riesgo.

Cómo reducir en gran medida la probablidad de accidentes en las ollas a presión

“Pasé nueve días en el hospital con la cara quemada”

La familia de Lucileide la llevó a un centro de salud. No recuerda mucho dolor, sólo que aún tenía la cara sucia por los granos calientes.

El ama de casa recuerda que, semanas antes del accidente, su marido adulteró la válvula de seguridad de la olla para impedir que se abriera, bloqueándola para que no pudiera salir el vapor, “para no asustar a la gente de la casa”.

“Por increíble que parezca, no teníamos esa información de que la válvula tiene que abrirse para que salga el vapor y no explote. Y te digo más: aquí, en la periferia, te aseguro que mucha gente no lo sabe”.