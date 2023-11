La diabetes se produce cuando el cuerpo no puede procesar toda la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo.

La glucosa no es mala, por el contrario, es el combustible de todas las células del cuerpo.

A pesar de los riesgos, muchas personas que tienen diabetes no lo saben. Los cambios en el estilo de vida pueden prevenirla en muchos casos.

1. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? ¿Y en los niños?

"Por lo general, el medico advierte al paciente que tiene diabetes tipo 2 en base a los resultados de pruebas de laboratorio que miden el nivel de azúcar en la sangre. La mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Los síntomas son más comunes en pacientes con diabetes tipo 1, cuando los niveles se mantienen muy elevados por mucho tiempo.

2. ¿Cuándo el nivel de azúcar en sangre es peligroso?

3. ¿Cuáles son las diferencias de la diabetes tipo 1 y 2?

"En la clasificación de la diabetes hay 4 tipos, pero en la práctica se expresa como tipo 1 o 2. La tipo 1 se presenta generalmente en jóvenes menores de 30 años, delgados y que no tienen antecedentes hereditarios de diabetes".

4. ¿La diabetes tiene cura? ¿Se puede evitar?

5. ¿Qué alimentos causan diabetes?

"Ninguno. No hay alimentos que puedan desarrollar por sí mismos la diabetes. La confusión viene porque el hombre prehistórico necesitaba ahorrar energía para poder vivir y lo lograba a través de mecanismos de ahorro de insulina".

"Pero con el paso del tiempo y la alta disponibilidad de alimentos comenzamos a tener problemas: el consumo de exceso de energía que comenzó a llegar con el desarrollo industrial. Y ya no eran alimentos naturales, sino alimentos en conservas para lo cual la digestión no está preparada. Comenzó a haber un exceso en el depósito de calorías en el tejido graso, en el hígado, y en otras estructuras. La consecuencia fue el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el cáncer, etc". -José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.