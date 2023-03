Darle a nuestro cuerpo al menos 12 horas al día sin consumir alimentos permite que nuestro sistema digestivo descanse, según indica Emily Manoogian, investigadora clínica del Instituto Salk sobre Estudios Biológicos (California, Estados Unidos) y autora de un artículo científico publicado en 2019 titulado "Cuándo comer".

Ayuno intermitente

Hambre psicológica

¿Una comida al día no nos dejaría hambrientos? No necesariamente, argumenta Levitsky, porque el hambre es a menudo una sensación psicológica.

"Cuando el reloj muestra las 12 pm, podemos tener ganas de comer, o puedes estar condicionado para desayunar en la mañana, pero no tiene sentido. Los datos muestran que, si no desayunas, vas a ingerir menos calorías a lo largo de ese día.

"Nuestra fisiología está construida para banquetes y ayunos", dice Levitsky, quien no recomienda esta práctica para personas con diabetes.

Pero Manoogan no recomienda hacer solamente una comida al día, debido a que esto puede aumentar el nivel de glucosa en nuestra sangre cuando no estamos comiendo, un fenómeno que se llama glicemia en ayunas.

"Si comes la mayor parte de tus alimentos temprano, tu cuerpo puede usar esa energía para alimentarte durante el día, en lugar de almacenarla en tu sistema en forma de grasa", señala Manoogan.

Pero también debe evitarse comer muy temprano en la mañana pues, según explica, esto no le daría a tu cuerpo tiempo suficiente para ayunar.

Manoogan indica que debido a que la melatonina se libera al dormir, el cuerpo la usa para asegurarse de que no asimilamos demasiada glucosa mientras dormimos y no comemos.

"Si ingieres calorías cuando tu melatonina es alta, obtienes niveles de glucosa realmente altos. Consumir muchas calorías por la noche representa un desafío importante para el cuerpo porque, si se suprime la insulina, tu cuerpo no puede almacenar la glucosa adecuadamente", afirma.

Eso no quiere decir que debamos saltarnos el desayuno, pero hay evidencia que sugiere que debemos esperar una o dos horas después de levantarnos antes de hacer esta comida.

Pero después de la guerra, cuando disminuyó la disponibilidad de alimentos, la idea de tomar un desayuno completo no fue posible y mucha gente se lo saltó.

Hábitos más favorables

Por lo tanto, la ciencia parece decir que la forma más saludable de comer durante el día es hacer dos o tres comidas, con una ventana de ayuno prolongada durante la noche, no comer demasiado temprano o demasiado tarde en el día y consumir más calorías antes en el día. ¿Es esto realista?

Manoogan considera que es mejor no especificar las mejores horas para comer, ya que esto puede ser difícil para las personas con responsabilidades y compromisos de tiempo irregulares, como los que trabajan en turnos de noche.

"Decirle a la gente que deje de comer a las 7:00 pm no es útil porque las personas tienen diferentes horarios. Si trata de darle a su cuerpo ayunos nocturnos regulares, intente no comer demasiado tarde o demasiado temprano y trate de no tener comidas abundantes al final del día, esto generalmente puede ayudar. La gente puede al menos adoptar partes de esto", dice.