Una búsqueda rápida en internet me dice que se trata de un ingrediente sintético, comúnmente utilizado en el cuidado de la piel como agente espesante.

Tarea complicada

A falta de un título en química, comprender cómo tomar decisiones sostenibles con los productos del cuidado de la piel no es una tarea fácil para la mayoría de los consumidores.

"La industria de la belleza utiliza grandes cantidades de ingredientes que se cultivan, cosechan y procesan, o se sintetizan en laboratorio, pero actualmente no existen cifras sobre la cantidad de ingredientes utilizados", dice Lorraine Dallmeier, directora ejecutiva de la escuela de cuidado de la piel Formula Botanica.

Decido intentarlo y opto por el producto más básico de todos: un aceite facial de dos ingredientes, que no incluye agua.

La "receta" me la dio la marca de cuidado de la piel Soeder, con sede en Zúrich, que controla toda su cadena de suministro, desde los ingredientes hasta el embalaje, en su propia fábrica y laboratorio, y produce la mayoría de sus productos utilizando aceites prensados en frío e ingredientes naturales como trigo y miel suiza.

No es necesario que los ingredientes constituyentes de estas premezclas figuren en la etiqueta del producto final.

"Por ejemplo, si una premezcla contiene un tensioactivo como el glucósido de coco, es posible que se haya elaborado con aceite de palma. Sin embargo, el aceite de palma no figurará por separado en los ingredientes, lo que no dejará claro a los consumidores qué contiene el producto", explica Åkerström.

Saber qué contienen los productos de cuidado de la piel no es una tarea fácil.

"El cáñamo es muy ligero y rico en ácidos grasos omega, por lo que esta es una receta genérica y bien equilibrada, y utilizamos estos ingredientes en nuestro jabón. Primero frótalo en las manos, no directamente sobre la cara".

Encontré un aceite facial equivalente de marca propia en una conocida tienda que se vende por solo US$3,20, pero una revisión de los ingredientes requirió un título en química que no tengo.

El origen de los ingredientes

"Cada ingrediente puede tener problemas con respecto al abastecimiento; no existe un camino perfecto".

Danka Tamburic, profesora de ciencia cosmética en el London College of Fashion, sostiene que a menudo se pasa por alto el efecto del proceso de fabricación de las materias primas a la hora de determinar qué tan sostenible es un producto cosmético.

"La seguridad y la sostenibilidad son dos cosas diferentes, pero la solución común propuesta para ambas es el uso de ingredientes naturales. Esto simplemente no siempre es válido. Los [ingredientes] naturales no son inherentemente más sostenibles ni más seguros; cada caso debe ser analizado por méritos propios".

Atención a los envases

"Lo que me emociona es cuando las empresas más pequeñas rompen con los conceptos uniformes, manufacturados y anticuados de la belleza y ofrecen productos que entienden a las personas reales y cómo existen en el mundo y en su propia piel", dice la cofundadora Tara Pelletier.

"Creo que la industria de la belleza tiene un largo camino por recorrer para volverse social y ambientalmente responsable. Lo más importante que se podría hacer para lograr un impacto es producir menos, pero eso significa vender menos. Y la industria todavía no está lista para reducirse".

"Durante décadas, nos han dicho que no somos lo suficientemente jóvenes, ni lo suficientemente atractivos, ni lo suficientemente delicados, que la celulitis -una condición perfectamente normal- es antiestética y puede curarse, a pesar de una revisión basada en evidencia que concluye que los productos anticelulíticos no funcionan", afirma.

Cambio de mentalidad

"Necesitamos preguntarnos: ¿qué es el cuidado de la piel sostenible? En resumen, es una forma de pensar y depende tanto del consumidor como de la marca. No se trata simplemente de qué tan 'limpio', 'verde' o 'eco' es un producto; si no lo utilizas, no es sostenible", dice Joni.