Desde hace años, los fabricantes han intentado hacer sus panes blancos más saludables agregando salvado a su harina, pero el sabor y la textura resultantes no tuvieron buena acogida.

La doctora Catherine Howarth de la Universidad de Aberystwyth, quien lidera este proyecto que aún se encuentra en sus primeras etapas, dijo que los científicos habían comenzado a analizar la composición química detallada de la harina blanca existente.

"La mayoría de la gente sabe que el pan integral es mejor para la salud, pero a muchos les desanima el sabor o no están acostumbrados y simplemente no les interesa", dijo sobre el desafío.

Más crujiente

¿Qué dicen los nutricionistas?

La ABD dice que las encuestas muestran que el 95 % de los adultos no come suficientes cereales integrales y casi uno de cada tres de nosotros no come ninguno en absoluto.