Los dermatólogos están "altamente precupados" ante el creciente número de infecciones de transmisión sexual (ITS), así lo expresó la vicepresidenta primera de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la doctora Isabel Belinchón. Las ITS suelen manifestarse mediante lesiones cutáneas visibles por ello las personas que las notan acuden a una consulta dermatológica para identificar si se trata o no de una ITS y recibir el tratamiento.

Datos proporcianos por el Instituto de Salud Carlos III muestran un incremento alarmante: la gonorrea se ha multiplicado por 25, la sífilis por 10 y la clamidia ha aumentado en un 245% desde 2016. Estas cifras han generado una verdadera alerta entre los especialistas, quienes se reunieron en el 51 Congreso Nacional de la AEDV para abordar esta problemática y otras cuestiones relevantes.