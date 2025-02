El primer video subido a la plataforma, titulado "Me at the Zoo", fue protagonizado por uno de sus fundadores, Jawed Karim. En el clip de apenas 18 segundos, grabado en el zoológico de San Diego, Karim comenta sobre la trompa de los elefantes. Desde su publicación el 23 de abril de 2005, este video ha acumulado más de 348 millones de reproducciones, convirtiéndose en una pieza histórica del mundo digital.