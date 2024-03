Usuarios de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular en América Latina, reportan un molesto fallo en las notificaciones de la última versión, que impide visibilizar u oír los nuevos mensajes.

Si te has perdido de mensajes importantes porque no sonaron, no te preocupes, no es un problema que involucre al sistema operativo de tu celular, sino más bien de un error común dentro de la aplicación que afecta tanto a dispositivos Android como iOS.

Si tienes este problema, entonces continúa leyendo este artículo para saber como puedes habilitar nuevamente las notificaciones y no perderte de mensajes importantes de tus chats.

Si ya probaste con reiniciar tu dispositivo móvil y siguen sin funcionar las notificaciones, entonces puedes probar con alguna de estas soluciones, aunque deberás intentar con la que mejor se adapte a tus necesidades.