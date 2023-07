Este sábado 1 de julio, Elon Musk, quien compró la red social en octubre del año pasado, anunció un nuevo cambio en la plataforma de Twitter. Este va a consistir en la implementación de límites con respecto al número de tuits que se podrán leer, esto dependerá del tipo de cuenta que el usuario posee.

Musk comentó que para cuentas verificadas se podrán leer un total de 10 000 tuits diarios; para cuentas no verificadas, 1 000 tuits diarios; y para cuentas nuevas no verificadas, 500 diarios. Dependiendo de tu cuenta, tu feed ya no se actualizará cuando alcance el número de publicaciones máximo que se pueden leer.

Musk no ha dado explicaciones sobre cuál es la diferencia entre una cuenta no verificada, y una nueva no verificada.

Sin embargo, este fue el último comunicado después de cambiar varias veces el número límite de lectura de publicaciones. Primero, el empresario declaró que las cuentas verificadas podrán leer 6 000 publicaciones al día, las cuentas no verificadas 600 y las cuentas nuevas no verificadas 300.

Y tras esto, aumentó una vez más los números a 8 000 para cuentas verificadas, 800 para no verificadas, y 400 para cuentas nuevas no verificadas, antes de decidirse por los últimos números.