Qué es la distimia, uno de los tipos de depresión más difíciles de diagnosticar

"Me veía como una persona muy realista, pero en realidad era pesimista. La gente acaba cayendo en una situación en la que se siente eso como normal", dice esta comunicadora y servidora pública.

Qué es la distimia

Según los expertos consultados por la BBC, aún no hay consenso sobre las causas de la distimia. Por lo general, el trastorno puede ser multifactorial y estar generado por factores estresantes durante la infancia, una presdisposición genética y biológica, un traumatismo o cuestiones sociales.

Cómo identificar la distimia y distinguirla de la depresión clásica

No es la personalidad

Es fundamental, según los expertos, dejar de decir que cierta persona es aburrida, que es así y ha sido así toda su vida y que, por tanto, no cambiará más.

En el caso de Ana, tenía dificultades para relacionarse en la escuela pero no sabía por qué. "Siempre he tenido una inseguridad mucho mayor, sobre todo en el amor. Me bloqueaba mucho", dice.