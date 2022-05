Nieve visual: "La rara condición que me hace ver con 'interferencias'"

Cuando descubrió que este no era el caso, lo atribuyó a su autismo y a su trastorno de procesamiento sensorial (SPD, por sus siglas en inglés), una condición que hace que sus sentidos sean especialmente sensibles.

Pero cuando escuchó sobre la nieve visual, una condición neurológica poco conocida que causa ciertos síntomas (visuales y no visuales), supo que se trataba de eso.

Ver con "interferencias"

Un estudio en Reino Unido estimó que la afección de la nieve visual puede afectar hasta al 3% de la población local. Pero no está claro exactamente cuántas personas la padecen dentro y fuera del país.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) dicen que actualmente no existe cura para esta enfermedad.

"Hay algunos días en los que [los puntos] están delante de mi cara todo el tiempo. Hacen que me distraiga bastante".

¿Cómo ven las personas con nieve visual?

"No suelo usar maquillaje, pero cuando me pongo sombra de ojos me pican los ojos y en los días posteriores mi nieve visual es tan mala que apenas puedo ver", asegura la joven.