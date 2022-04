Estudio comprueba beneficios del aguacate para la salud cardiovascular

Llevar un patrón dietético saludable centrado en frutas, verduras, cereales o pescado es la piedra angular de la salud cardiovascular. Un nuevo estudio de la American Heart Association incorpora el aguacate a la lista de alimentos que deben consumirse varias veces a la semana para mantenerse sano y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Concretamente, el estudio señala que comer dos o más porciones de aguacate a la semana se asoció con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y, sobre todo, si el aguacate sustituye ciertos alimentos que contienen grasas como la mantequilla, el queso o las carnes procesadas.

En este caso, según la investigación publicada en el 'Journal of the American Heart Association', no solo se reduce el riesgo, se va más allá y se reducen la posibilidad de un evento cardiovascular.

Los aguacates contienen fibra dietética, grasas insaturadas, especialmente grasas monoinsaturadas (grasas saludables) y otros componentes favorables que se han asociado con una buena salud cardiovascular.

Los ensayos clínicos han encontrado previamente que los aguacates tienen un impacto positivo en los factores de riesgo cardiovascular, incluido el colesterol alto.