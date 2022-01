COVID-19: qué diferencias hay entre una PCR y la prueba de antígenos

RT-PCR: alto grado de confianza, pero el resultado demora

En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene covid-19 o no.

"Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad, que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios", afirmó el patólogo Wilson Shcolnik, presidente de la junta directiva de la Asociación Brasileña de Medicina Diagnóstica (Abramed).

Aún en el campo de las pruebas moleculares, algunos laboratorios y farmacias también ofrecen el PCR-Lamp. También investiga la presencia de ARN viral en saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en RT-PCR.

"El Lamp puede ser una buena alternativa cuando no se dispone de RT-PCR", sugirió Shcolnik.

Antígenos: resultados menos seguros, pero la accesibilidad pesa a favor

También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método "menos sensible".

La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la covid pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos.

"Es decir: si el individuo se somete a una prueba de antígeno tan pronto como siente los primeros síntomas y el resultado es negativo, esto no excluye totalmente la posibilidad de un diagnóstico posterior de covid", aclaró el médico, quien también es director del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

¿Cuándo realizar estas pruebas?

¿Qué hacer antes y después del examen?

Si tienes los síntomas típicos de covid, lo ideal es permanecer aislado, incluso antes de realizar la prueba, o si no puedes realizar el examen por falta de disponibilidad.

Si es negativo (es decir, no tienes covid), es posible reanudar las actividades, siguiendo las precauciones básicas, como usar mascarillas, evitar aglomeraciones y vacunarte (si no has completado el régimen de dos o tres dosis aún).