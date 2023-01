Bizarrap y Shakira: el récord que logró en un solo día y otras impresionantes cifras de la viral Music Session

Alcance total

De "clara-mente" a "te sal-pique"

Artistas de ambos lados del océano Atlántico, cuentas oficiales de marcas que fueron mencionadas y muchas otras empresas no pudieron o no quisieron dejar pasar la oportunidad de formar parte de la tormenta mediática que dominó las tendencias durante todo el día.

Pero también generaron comentarios cuando cantó "Una loba como yo no está para novatos", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, "Yo solo hago música perdón que te sal… pique" y "Tiene nombre de persona buena, clara… mente no es como suena".