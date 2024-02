Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, se retira del desfile del carnaval de Barranquilla tras ser abucheada

Todo mi cariño para la @funhilosdefe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido. Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido. Solo recibí amor. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/NtR4HByiYA

El senado Carlos Felipe Mejía compartió a su cuenta de X un video en donde se escuchan los abucheos contra la familia presidencial. Por lo que dichos gritos sí ocurrieron, pero no fueron la razón de la salida de Alcocer.

Sin embargo, la mandataria discrepó sobre la razón de su salida . En su cuenta de X, comento lo siguiente: " Todo mi cariño para la @funhilosdefe y el grupo de pospenadas que hicieron mi vestido . Manos artesanas que lo bordaron y recamaron con muchísimo amor. No pude acompañar a la comparsa todo el recorrido por un percance con el cierre del vestido . Solo recibí amor. ¡Muchas gracias!”.

"Me entristece que digan esta mentira y que enloden un trabajo social tan bonito que se está haciendo con ese grupo de mujeres pospenadas que me acompañaron. Nadie nos abucheó, al contrario, el pueblo nos dio mucho amor. Me salí porque mi vestido se dañó", añadió la primera dama en un tuit posterior.