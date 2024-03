Pero, ¿cómo hacer para evitar esos malentendidos y malos momentos durante un intercambio? La BBC conversó con Duhigg sobre sus ideas y su nuevo libro Supercomunicadores: cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión.

¿Cómo se define a su supercomunicador?

Yo tengo una pregunta: ¿si estás teniendo un mal día y quieres llamar a un amigo o amiga y sabes que hablar con esa persona te hará sentir mejor, quién es la persona que se te viene a la cabeza?

Cuando comencé a investigar para este libro me di cuenta de que esas personas deberían ser muy carismáticas o extrovertidas. Pero resulta que es una mezcla de habilidades que las personas pueden aprender.

Hay conversaciones emocionales, en las que te cuento cómo me siento y yo quiero que escuches y me entiendas.

Esto me recuerda a la psicóloga Anita Williams Woolley y su investigación sobre inteligencia colectiva, en la que encontró que la sensibilidad social de los miembros de un equipo determina qué tan buenos son al resolver problemas juntos…

Me gustaría entonces hacerle una pregunta profunda: ¿qué experiencia personal lo llevó a escribir un libro sobre supercomunicadores?

Yo estaba trabajando como gerente y me di cuenta de que no era tan bueno. Hacía bien las cosas de estrategia y logística, pero el tema de las comunicaciones no lo manejaba bien.