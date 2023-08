Frans de Waal/Divulgación

Un bonobo adolescente (derecha) y una hembra adulta se acarician y miman, el ritual para fortalecer las relaciones sociales.

Cuestionamientos

"De Waal nunca proporciona una definición concreta de 'biología' para que la consideremos. Es seguro asumir que tiene algo que ver con la genética, pero su clara definición de género, como 'el papel y la posición culturalmente circunscritos de cada sexo en la sociedad', parece rechazar un papel para la genética incluso cuando afirma su base biológica", escribió Tamra Mendelson, profesora de biología con estudios enfocados en el comportamiento animal en la Universidad de Maryland, en un artículo de opinión para The Washington Post.

En entrevista con BBC Brasil, la bióloga explica sus críticas. "No entendí qué quiso decir De Waal con 'biología'. Puede referirse a muchas cosas: ADN, gametos, hormonas, neuronas. No sé si el doctor De Waal estaba confundido; es posible que no quisiera perderse entre detalles en un libro que busca ser popular".