¿Te ha pasado que te acuerdas perfectamente de haber dejado las llaves en un lugar, de manera que si no están ahí es porque alguien las cogió, pero luego resulta que las tenías en tu bolsillo?

Por ejemplo, si estás recordando un suceso tipo "el 11 de septiembre de 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York", no tienes que acceder a tantos lugares en tu cerebro.

Los recuerdos, advierte Shaw, no son el registro exacto del pasado que nos gustaría pensar que son.

Crisis de identidad

En cierto sentido, sí, pero el hecho de que nunca podamos estar seguros de si lo que recordamos es cierto no debe preocuparnos, según la experta en recuerdos falsos.

"Y, en última instancia, nuestros cerebros no están ahí simplemente para registrar el pasado de manera perfecta y confiable.

"Lo intrigante de los recuerdos es que no tenemos acceso a la versión original, sólo a la que hicimos la última vez".

Implante de memorias

Y no estamos hablando de pequeños detalles: los estudiantes terminaron describiendo cómo, hacía pocos años, habían agredido a personas o habían sido atacados por un animal, cuando en realidad no había sucedido tal cosa.

Pero no lo hicieron por sí sólos: Shaw los indujo a pensar así en sólo tres sesiones.

"Al final, la cantidad de detalles que me dieron superó con creces mis expectativas".

No sólo eso: "un asombroso 70% de los participantes en nuestro estudio crearon falsos recuerdos de actividades delictivas".

Y asegura que cuando les explicaron a los participantes de qué se había tratado el estudio, "la mayoría sintió alivio y ninguno se enojó, al menos no me lo dijeron".

"Quería estudiar algo llamado pensamiento criminal, y siempre me interesó el cerebro 'normal', no tanto patologías sino cómo la gente común puede convertirse en delincuente", explicó la psicóloga.

Por eso preguntó si se podía hacer que la gente se confesara culpable de crímenes que no habían cometido.

"No sólo que dijeran que lo hicieron, sino que realmente lo creyeran.

En el banquillo

"No es un lugar allá atrás que se conserva en piedra, sino un ser vivo que cambia de forma, se expande, se encoge y se expande de nuevo, una criatura parecida a una ameba".

Los recuerdos no se reproducen sino que se reconstruyen.

"Casi siempre somos contratados por la defensa, por la naturaleza de nuestro trabajo, no porque queramos", señala Shaw.

Eso suena beneficioso, pero a muchos les preocupa que cuestionar la memoria de alguien en los tribunales dificulte aún más que las víctimas de delitos sexuales, en particular, sean escuchadas.

"Tenemos que ser muy cuidadosos y no asumir que los recuerdos no son pruebas suficientes. Ese no es el caso", subraya Shaw.