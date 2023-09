Scott Knudsen

Scott Knudsen fue golpeado por un relámpago y vivió para contarlo.

"Me fui de casa como una hora y media, y cuando volví, Scott estaba como en un estado zombi ".

"Quedé en shock cuando lo vi así e inmediatamente llamé al hospital y me dijeron que lo llevara".

Los médicos vieron que Scott estaba mal, pero no pudieron identificar qué tenía . Determinaron que estaba sufriendo los efectos una conmoción cerebral y le dijeron que podía irse a casa.

La pareja no guarda resentimiento hacia los médicos que lo atendieron en la sala de emergencias.

Scott explica que no dudó en irse a casa porque ya se había lastimado tantas veces que estaba "acostumbrado a superarlo".

"Me he roto tantas cosas... me fracturé 60 huesos, tuve nueve conmociones cerebrales, tengo metal en mi cara, mi espalda, mi hombro, mi rodilla... Todo vaquero está acostumbrado a superar estos problemas".