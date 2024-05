Como escribió en "Renacida" Susan Sontag, "amar duele. Es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel".

Nunca antes le habían roto el corazón pero pronto aprendió que "los clichés del desamor no son para nada melodramáticos".

"Sentí como si me hubieran hachado el corazón, como si me faltara una extremidad, estuviera a la deriva en un océano, en medio de un bosque aterrador. Me sentí en peligro", escribió.