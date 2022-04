¿Qué hace reír a la reina Isabel II?

"Obviamente toma sus labores con seriedad -pero, al mismo tiempo, eso no le impide tener un sentido de lo ridículo", dice Lacey.

Buena imitadora

El historiador y autor Sir Anthony Seldon explica: "Una característica que la define es que no se toma a sí misma con demasiada seriedad. Eso ha contribuido significativamente al éxito de su reinado".

Dice que la reina -que en dos meses celebrará 70 años en el trono- no tiene nada de la "obsesión narcisista" que él define como la "enfermedad de la época".

En privado, se dice que la reina es un gran imitadora, según Lacey, que es un asesor histórico en la popular serie de Netflix "The Crown".

El rumor es que, en particular, hace una buena imitación del antiguo mandatario ruso Boris Yeltsin, según Karen Dolby, autora de "The Wicked Wit of Queen Elizabeth II (El saleroso ingenio de la reina Isabel II).